Fietser verleende geen voorrang bij dodelijke aanrijding Jagernath Lachmonstraat

De fietser die dinsdagavond bij een aanrijding aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname om het leven kwam, is de 56-jarige Winston Dongen. Hij zou geen voorrang hebben verleend aan de 21-jarige autobestuurder J.d.l.F. die met hoge snelheid reed, waarna een aanrijding plaatsvond. De klap moet hard geweest zijn, getuige de beschadigingen aan het voertuig (foto onder).

De fietser reed over de Tapanahonystraat en bij het naderen van de kruising verzuimde hij voorrang te verlenen aan het voertuig, dat op dat moment over de Jagernath Lachmonstraat richting Coesewijnestraat reed. Het resultaat was een fatale aanrijding waarbij de fietser vele tientallen meters verder gesleept werd, vermoedelijk door de hoge snelheid van het voertuig.

Delen van de fiets waren meters verspreid op de weg. Na de aanrijding reed de bestuurder door, maar kwam het voertuig op de kruising van de Coesewijne- en Lachmonstraat tot stilstand. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de fietser het leven reeds had gelaten. In belang van het onderzoek werd J., die wel in het bezit is van een Surinaams rijbewijs, naar het politiebureau overgebracht.

Het lichaam van Winston is ter obductie in beslag genomen. Zoals gebruikelijk zal het verdere onderzoek aan Verkeersunit Paramaribo worden overgedragen. Het is nog niet bekend of de autobestuurder reeds is voorgeleid bij een Hulpofficier van Justitie en wat het besluit daarvan is.