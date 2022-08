Braziliaan die op rovers schoot te Stonkampoe in vrijheid gesteld

Een Braziliaan die op woensdag 10 augustus met een jachtgeweer op een groep mannen zou hebben geschoten, nadat zij hem en zijn vrouw te Stonkampoe hadden beroofd, is dinsdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

De man is werkzaam voor het ministerie van Volksgezondheid in Suriname. Hij was samen met zijn vrouw naar het voormelde dorp in verband met een programma dat gerelateerd is aan het werk.

Op die bewuste dag, toen hij samen met zijn vrouw en jongere broer bij de aanmeerplaats te Stonkampoe arriveerde, maakte een groep jongemannen onvriendelijke en seksueel getinte opmerkingen tegen de vrouw van de Braziliaan. De man hield de jongemannen voor om een beetje respect te hebben voor zijn vrouw.

Naderhand bleek dat het om rovers ging. Het echtpaar en de broer van de man kwamen met twee ATV’s bij de aanmeerplaats. Deze werden door de groep meegenomen. Daarnaast werden ook hun mobiele telefoons en een WiFi box meegenomen. De verdachten vielen ook de broer aan. Om van de belaging af te komen sprong hij in de rivier en zwom weg.

De Braziliaan heeft toen een jachtgeweer tevoorschijn gehaald en daarmee geschoten, waarbij een van de mannen werd geraakt aan zijn boven arm en zijn been. Nadat de daders te weten kwamen dat de ATV’s aan de staat toebehoren, brachten zij die voor de politie.

De man die geraakt werd stapte naar de politie en deed aangifte tegen de schietende Braziliaan.

De schutter begaf zich eveneens naar de politie van Brokopondo voor het doen van aangifte. Daar werd hij door de agenten als verdachte aangemerkt en aangehouden. Bij de voorgeleiding kwam het Surinaamse Openbaar Ministerie tot het oordeel dat er sprake is van een beroving.

Na kennis te hebben genomen van al deze zaken, die de raadsvrouw naar voren bracht stelde het OM de schutter in vrijheid. Volgens Nibte heeft haar cliënt geschoten om de daders op afstand te houden. De Braziliaan mocht gisteren naar huis.