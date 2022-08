Verdachte diefstal 150.000 SRD en valuta uit tas in vrijheid gesteld

Advocaat Chandra Algoe heeft haar cliënt Joël M. (37) maandag vrij gekregen, nadat zij een voorlopig verzoek tot invrijheidstelling had ingediend bij de rechter-commissaris. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft, na kennis te hebben genomen van het verzoekschrift de verdachte in vrijheid gesteld, omdat Roel niets te maken had met de diefstal.

Op dinsdag 2 augustus maakte Furgil C. (35) een afspraak met de aangeefster over aankoop van een perceel. Hij is toen samen met de bestuurder Diminio D. (29) en Roel gereden naar de Henry Fernandesweg in Suriname.

Ter plaatse aangekomen knoopte Furgil een gesprek aan met de vrouw. De bestuurder Diminio stapte op een bepaald moment uit en pakte de tas van de vrouw weg. Volgens Algoe vertelde haar cliënt Roel, dat hij Diminio met een damestas in de auto zag stappen. Hij stuurde hem weg om de tas terug te zetten.

De vrouw had intussen al door dat Diminio haar tas uit haar auto had gepakt. Er ontstond toen een woordenwisseling, waarbij de verdachte de tas terug gaf. Nadien reden de verdachten weg. Na controle in de tas bleek, dat de verdachten met haar geld namelijk 150.000 SRD, 2.000 euro, 500 USD en sieraden vandoor zijn gegaan.

Kort na de beroving zijn de verdachten door het Regio Bijstandsteam Paramaribo aan de Marowijnestraat aangehouden. De vierde verdachte, een vrouw is na verhoor heengezonden. De benadeelde deed van deze beroving aangifte op het politiebureau Kwatta. Naar haar zeggen werd zij met geweld aan de Henry Fernandesweg beroofd van haar gouden sieraden en een groot geldbedrag in SRD en vreemde valuta.

Volgens Algoe is het onmogelijk om 150.000 SRD in een kleine damestas kwijt te raken. Het OM heeft diefstal middels geweldpleging ten laste gelegd, maar waaruit blijkt dat er sprake van enig geweld? De verdachte Diminio heeft vanaf het prille begin aangegeven, dat hij de tas inderdaad uit de auto van de vrouw had weggenomen. Hij heeft die meteen na de ontdekking afgestaan.

Op verzoek van de advocaat werd Roel maandag in vrijheid gesteld. De twee anderen blijven nog aangehouden. Furgil heeft advocaat Algoe ook benaderd om voor hem een voorlopig invrijheidstellingsverzoek in te dienen.