Curaçao registreert eerste geval van apenpokken

Op Curaçao is het eerste geval van apenpokken (Monkeypox) geregistreerd. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur dinsdag bekendgemaakt.

De persoon is recentelijk uit het buitenland teruggekomen. Na klachten die vergelijkbaar zijn met die van het apenpokken virus werd een test afgenomen. Het resultaat bleek positief.

Het ministerie meldt dat er een tweede test is afgenomen voor het laboratorium om de definitieve uitslag te bepalen. De patiënt is in isolatie geplaatst.

Monkeypox, ook vaak apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. Het is een zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) waar vooral knaagdieren in Afrika de bron van zijn.

Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich ook in andere delen van de wereld. In de huidige uitbraak spelen dieren geen rol bij de verspreiding, maar vindt verspreiding van mens op mens plaats. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild.