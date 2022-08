President Santokhi naar Port-Of-Spain voor Agri Investment Forum & Expo

President Chandrikapersad Santokhi zal in de ochtend van 17 augustus vertrekken naar Port-of-Spain in Trinidad & Tobago waar hij van 19 tot en met 21 augustus zal deelnemen aan het Agri-Investment Forum & Expo II. Tijdens het Forum zal het staatshoofd zowel in de functie van voorzitter van de CARICOM als in de functie van President van Suriname een statement geven.

Namens Suriname zal ook minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het Agri-Investment Forum & Expo II bijwonen.

Het thema van het evenement is “Transforming Agriculture through Innovation and Investment”. De activiteit is het vervolg van het eerste Agri-Investment Forum & Expo dat in mei 2022 in Guyana gehouden is en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een Forum waarin diverse sprekers uit de CARICOM hun visie delen over de ontwikkeling van de agrarische sector in de verschillende CARICOM-landen. Ook wordt er een beurs georganiseerd waarin lokale en internationale bedrijven zich zullen profileren.

Het Agri-Investment Forum & Expo heeft als doel de agrarische sector binnen de CARICOM te versterken zodat er gewerkt kan worden aan de voedselzekerheid binnen de regio en aan een minder grote afhankelijkheid van importen van buiten de regio. Door het delen van kennis en ervaringen en het uitbreiden van het netwerk, kunnen landen binnen de CARICOM elkaar helpen hun eigen productie te verhogen. Ook kunnen de landen producten identificeren die zij binnen de regio kunnen inkopen.

Tijdens het verblijf zal president Santokhi een speciale Staatshoofdenvergadering bijwonen over de stand van zaken in Haïti. Deze vergadering is een voortzetting van de meeting die virtueel gehouden is op 15 juli 2022.