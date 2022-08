Jongeman aangehouden wegens diefstal brushcutter

De 19-jarige Geoffrei is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal van een brushcutter.

De jongeman had het gereedschap in het ressort Lelydorp gestolen. Na de daad benaderde hij een taxichauffeur voor een rit, om de brushcutter weg te brengen naar een koper.

De politie heeft de verdachte, op basis van de informatie van de taxichauffeur aangehouden en de gestolen brushcutter achterhaald. Ook werd de woning van de heler die de brushcutter had gekocht, achterhaald.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Geoffrei in verzekering gesteld. Het apparaat is na overleg afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. De heler werd na een ernstige waarschuwing heengezonden.