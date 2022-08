Drie personen gewond nadat auto in trens terechtkomt

Drie personen zijn zaterdagavond gewond geraakt in Suriname, nadat dit voertuig in een trens terechtkwam. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat plaats vond aan de Ronald Koorndijkstraat Noord, te Nieuw-Hannaslust Project.

Het voertuig reed over bovengenoemde weg gaande in de richting van de Dr. Paul Faveryweg, toen het mis ging. De bestuurder heeft vermoedelijk de controle over het stuur verloren, waarna het voertuig van de weg raakte en in de trens terechtkwam.

Twee volwassenen en een kind werden naar de Spoedeisende Hulp per ambulance vervoerd. Een sleepbedrijf werd ingeschakeld om de auto uit het water te takelen (foto).

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.