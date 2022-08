Verdachte kort na beroving in de kraag gevat 

De 33-jarige Roberto K. is door de politie aangehouden, kort nadat hij een man had beroofd aan de Watermolenstraat in Suriname.

K. was gewapend met een mes. Hij beroofde het slachtoffer onder bedreiging van het scherp voorwerp, van een geldbedrag groot 2.750 SRD. Na de daad is Roberto op aanwijzing van de aangever opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding van de verdachte is de buit niet teruggevonden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van Centrum in verzekering gesteld.