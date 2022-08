Schoolhoofd Sanatan Dharmschool tijdelijk ontlast van werkzaamheden

Het schoolbestuur van het Sanatan Dharm Bijzonder Onderwijs, heeft het schoolhoofd van de basisschool, tegen wie een leerkracht onlangs een politiezaak heeft gemaakt van seksueel molest op de werkvloer, tijdelijk ontlast van zijn werkzaamheden.

Het politioneel onderzoek is nog gaande. Het schoolbestuur wacht het resultaat af. De vrouw is zodanig getraumatiseerd van het gebeuren dat zij momenteel onder behandeling van een psychiater is.

Volgens bekomen informatie is het slachtoffer minstens twee keer in het bijzijn van leerlingen seksueel gemolesteerd door de schoolleider. De leerkracht zou de man duidelijk hebben gemaakt dat ze geen interesse in zijn ‘sekslusten’ heeft en vanaf dat moment wordt zij onheus behandeld en wordt er rancune toegepast.

De schoolleider zou reeds vier keer eerder in opspraak zou zijn gekomen, vanwege seksueel molest. Een informant beweerde dat de man beschermd wordt door het schoolbestuur.