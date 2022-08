Leerkracht Sanatan Dharmschool doet aangifte seksueel molest tegen schoolleider

Een leerkracht van een Sanatan Dharm basisschool in Suriname, heeft onlangs bij de politie aangifte van seksueel molest op de werkvloer gedaan tegen haar schoolleider. De vrouw is zodanig getraumatiseerd dat zij momenteel onder behandeling van een psychiater is.

Waterkant verneemt dat het slachtoffer minstens twee keer in het bijzijn van leerlingen seksueel is gemolesteerd door de schoolleider. De leerkracht zou de man duidelijk hebben gemaakt dat ze geen interesse in zijn ‘sekslusten’ heeft en vanaf dat moment wordt zij onheus behandeld en wordt er rancune toegepast.

De psychiater heeft de vrouw voor nu ziekte verlof gegeven, in afwachting op het onderzoek van de politie.

Vernomen wordt dat de schoolleider reeds vier keer eerder in opspraak zou zijn gekomen, vanwege seksueel molest. Een informant beweert dat de man beschermd wordt door het schoolbestuur van Sanatan Dharm.

“Ik snap in Godsnaam niet waarom het bestuur die smeerlap blijft handhaven. Ik hoop dat de politie deze zaak onpartijdig onderzoekt en de man strafrechtelijk vervolgt”, aldus de informant.