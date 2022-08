Bromfietser in ziekenhuis overleden na zware aanrijding in Nickerie

De 26-jarige bromfietser Raief Wirjanom die donderdag zwaar gewond raakte na een aanrijding in Nickerie, is vrijdag 12 augustus aan zijn verwondingen overleden in het Mungra Medisch Centrum (MMC).

Raief was op donderdag 11 augustus betrokken geweest bij een aanrijding met een personenauto aan de Narpatstraat in het district Nickerie. Met zware verwondingen was het verkeersslachtoffer ter verpleging op de afdeling Intensive Care van het MMC opgenomen.

Het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de bromfietser door tot nog toe onbekende reden is uitgeweken en op de rijhelft van zijn tegenligger terechtkwam met als gevolg een frontale botsing.

De afdeling Verkeers unit van regio West is bezig met het verder onderzoek naar de oorzaak van deze aanrijding. De autobestuurder Eline B. die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs en niet onder invloed van alcohol verkeerde, was ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) is zij heengezonden, terwijl het ontzielde lichaam van Wirjanom in opdracht van het O.M. door de politie is afgestaan aan de nabestaanden voor de begrafenis op vrijdag.