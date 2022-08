VIDEO: Gewapende criminelen houden automobilist onder schot bij poging tot roof

Een 52-jarige ondernemer die net 500.000 SRD had gewisseld bij een cambio te Meerzorg en daarna vermoedelijk gevolgd is, is op klaarlichte dag aan de Hernhutterstraat onder schot gehouden door gewapende rovers (foto).

De ondernemer reed in zijn auto in de file aan de Hernhutterstraat. Ter hoogte van Awaradam renden de gewapende daders ineens op de auto van de ondernemer af. Deze trok snel op en sprintte weg met zijn voertuig. Daarbij raakte hij wel twee andere auto’s.

Dit alles is vastgelegd met een beveiligingscamera, waarvan enkele beelden hieronder te zien zijn.

Er zijn door de daders ter plaatse schoten gelost, maar niemand raakte gewond. De criminelen hebben niets kunnen buitmaken en verlieten de plaats in een auto. Het slachtoffer liep ook geen letsel op en reed meteen door naar de politie.

De voorkant van zijn auto heeft schade opgelopen vanwege de botsing met de andere voertuigen. De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie.

Filmpje: