Verliefde man die ondergoed van buurvrouw stal in vrijheid gesteld

De verdachte Clide N. (44), die onlangs meer dan 17 stuks ondergoed van zijn buurvrouw heeft gestolen, mocht woensdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte naar huis. Volgens Nibte geeft de verdachte vol schaamte aan dat hij zich in een bui van hevige verliefdheid een aantal keren in de woning van de aangeefster heeft begeven en haar onderbroeken heeft weggenomen. Ook heeft hij een aantal poppetjes in haar kussen verstopt, in de hoop dat deze poppen zouden bewerkstelligen dat de aangeefster zou vallen voor zijn avances.

Verder heeft hij vier autobanden, een matras, slaapkussens en een raam van haar woning vernield. N. werd op maandag 1 augustus aangehouden. Volgens de raadsvrouw had haar cliënt niet gedacht, dat dit zo ver zou komen en heeft hij oprecht spijt van zijn zeer afkeurenswaardig gedrag. Hij beseft ook, dat hij de aangeefster enorm veel angst heeft aangejaagd met zijn handelen.

“De familie van de verdachte, die ook enorm geschrokken is van het gedrag, is intussen ingesprongen en heeft besloten om hun dierbare te laten begeleiden door een psycholoog”, zegt Nibte in gesprek met Waterkant.Net.

De verdachte werd op vrijdag 5 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris in Suriname, die de inverzekeringstelling van hem rechtmatig toetste. Daartegen ging de verdachte in beroep. De raadsvrouw diende een verzoek tot invrijheidstelling voor haar cliënt bij het Hof in.

De raadsvrouw zegt, dat haar cliënt bij een eventuele invrijheidsstelling voorlopig elders gaat wonen, zodat de aangeefster niet met hem geconfronteerd zal worden. Verder zegt de advocaat dat de familie bereid is de kosten van de aangeefster te dekken.

Gisteren werd de smoorverliefde man in vrijheid gesteld. Het verzoek van de raadsvrouw is gehonoreerd.