Man aangehouden voor stelen 17 stuks ondergoed van buurvrouw

De politie heeft maandag een man in Wanica aangehouden voor het stelen van 17 stuks ondergoed van zijn buurvrouw en het proberen in te breken in haar woning. De verdachte heeft de 17 stuks ondergoed op verschillende momenten weggenomen van haar waslijn.

De vrouw doet zoals gebruikelijk de was en hangt na afloop de kleren buiten aan de waslijn. Enkele keren merkte zij tijdens het weghalen van de kleren op dat enkele stuks ondergoed ontbraken. Naar haar zeggen onbreekt zij in totaal al 17 stuks.

Volgens de vrouw probeerde iemand een dagje in te breken in haar woning. Zij deed aangifte van het voorval en gaf ook aan dat steeds haar ondergoed van de waslijn gestolen wordt.

De politie stelde een onderzoek in en bracht de buurman in beeld voor de diefstal en poging tot inbraak. Hij werd aangehouden en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.