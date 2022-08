Een domme inhaalactie van een dronken Toyota Corsa bestuurder op de Coesewijnebrug heeft maandagavond tot een aanrijding met grote schade geleid.

De veroorzaker reed over de Coesewijnebrug richting Duisburglaan. Volgens ooggetuigen haalde de automobilist een aantal voertuigen in en kwam hij in botsing met een tegenliggende Toyota Auris.

Niemand raakte gewond bij het ongeval. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.