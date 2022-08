Surinaamse ondernemers in Nederland en Suriname in discussie over collectieve nalatenschap

Surinaamse ondernemers in Nederland en Suriname hebben onlangs met elkaar gediscussieerd om ideeën te verzamelen die een bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording en verbinding binnen onze gemeenschap.

“Wacht niet op de overheid om zaken te realiseren. Door middel van efficiënte samenwerkingen kunnen we ons groeperen en meer voor het land Suriname betekenen.” Dit kwam naar voren tijdens een brainstorm avond van het Ondernemers Connect in Rotterdam, Nederland. De vraag die tijdens deze sessie centraal stond: Wat is onze collectieve nalatenschap.

Om dit doel te bereiken zijn er 4 stellingen aan de orde gekomen, namelijk:

Stelling 1: Suriname investeert nog niet in cultuur & menselijk kapitaal (scholing, competenties, sociale -en persoonlijke vaardigheden).

Stelling 2: Zogenoemde diaspora: Stop met het sturen van dozen en geld naar Suriname, en investeer in het stimuleren van de creativiteit van de Surinaamse bevolking.

Stelling 3: Winti wai, lanti pai: een overgroot deel van de Surinaamse bevolking werkt bij de overheid, omdat ondernemerschap niet voldoende wordt gestimuleerd (onze mindset is dat ondernemerschap behoort tot de elites).

Stelling 4: Suriname is rijk aan bodemschatten en nog steeds afhankelijk van het IMF. Het ontbreekt ons aan leiderschap, visie en strategie.

Het panel bestond uit Ebu Jones, Rachel Koningsbloem- Pinas en Anushka Gopalrai vanuit Suriname en andere Surinaamse ondernemers die meededen vanuit Suriname en andere landen. Samen met de aanwezigen is er via de 4 stellingen gediscussieerd hoe voornamelijk de een brug te bouwen tussen ondernemers in Nederland en ondernemers in Suriname.

Tijdens de sessie waren actoren het met elkaar eens dat er beter gecommuniceerd moet worden. Daarnaast is er sprake van diverse verschillen tussen ondernemers vanuit Suriname en ondernemers die in Europa en andere landen opereren. Hoe creëren wij bewustwording om alle human capital te bundelen zodat we allemaal een steentje gaan bijdrage aan de welvaart van ons prachtig land Suriname.

Bureaucratie en politiek maakt ondernemen voor de zogenoemde diaspora ietwat vertragend. Vanuit de overheid is het wenselijk een tal van wetten en processen aan te passen om het ondernemen te bevorderen.

De pannelleden deden een beroep op de diaspora gemeenschap om de hoop niet op te geven en niet te wachten op de overheid. Door middel van netwerken kan er een win-win situatie ontstaan voor beide gemeenschappen waardoor wij een worden. Duidelijk vast te stellen is de verbinding tussen Suriname en de diaspora gemeenschap die door middel van goede samenwerking alleen maar successen met zich meebrengt.

De oproep werd van beide kanten gedaan dat partijen nu meer dan ooit middenweg vinden om het ondernemerschap te stimuleren.