Nog een aanhouding in mega reçu-fraudezaak CBvS

In de mega fraude zaak in Suriname, waarbij grote bedragen met vervalste reçu’s werden verzilverd, is nog iemand aangehouden. Het zou gaan om de 20-jarige Y.R.

De jongeman is vandaag door het Justitiële Interventie Team (JIT) aangehouden. De redactie verneemt dat de verdachte werkzaam is bij het Surinaamse ministerie van financiën.

Wat zijn aandeel in de zaak is, moet het onderzoek uitwijzen. De politie is nog op zoek naar een andere medewerker van het ministerie die voortvluchtig is. Het gaat om 49-jarige Mosa Izaak Rother. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Deze week werd bekend dat de rechter-commissaris een aanvang gemaakt heeft met het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) van dit reçu-fraudeschandaal, waarbij vier verdachten zijn gearresteerd.