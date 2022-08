Gerechtelijk vooronderzoek gestart in mega reçu-fraudezaak CBvS

De rechter-commissaris heeft vandaag een aanvang gemaakt met het gerechtelijk onderzoek (gvo) van het reçu-fraudeschandaal van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij vier verdachten zijn gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanvang van dit onderzoek tegenover Waterkant.Net.

Momenteel zijn vier verdachten in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De verdachte Sergio C. kwam eerst in beeld bij de politie. Na zijn aanhouding volgde Daniëlle K., hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie van Financiën en Planning. Ook haar twee medewerkers, tevens familieleden, zijn gearresteerd.

Uit onderzoek blijkt dat de CBvS de afgelopen zes maanden bijna SRD 60 miljoen op rekeningen van derden heeft gestort, middels vervalste betaalopdrachten en reçu’s. Deze gelden zijn gestort op de rekeningen van Robert Koendjbiharie en Mosa Rother. Beide mannen zijn nog voortvluchtig.

De redactie van Waterkant.Net heeft vernomen dat eigenaar van de Combemarkt bijkans 40 miljoen heeft ontvangen, M&N car center ruim 8 miljoen en de Grote Boom bijkans 4 miljoen. Intussen is er beslag gelegd op de bankrekeningen van deze ondernemers. Het onderzoek is in volle gang.