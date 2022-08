1 miljoen SRD voor gouden tip na diefstal enorme hoeveelheid padie in Nickerie

De georganiseerde misdaad heeft in de afgelopen periode een enorme hoeveelheid padie gestolen uit de loodsen van NV Rijst Explotatie Maatschappij (REM) in Nickerie.

Directeur Maureen Habieb zegt aan Waterkant dat in het belang van het onderzoek vooralsnog niet kan worden prijsgegeven om hoeveel ton padie het exact gaat. “De buit is enorm. Het is een ongekende diefstal in de rijstonderneming van Suriname”.

Habieb deelt mee dat gezien de omvang de buit, het bedrijf een beloning van maximaal 1 miljoen SRD heeft uitgeloofd voor de gouden tip die naar de criminelen of de gestolen padie of de waarde ervan leidt.

Informatie kan worden doorgespeeld aan het Command Center op 115 of het bedrijf op de mobielenummers 8109312 en 8949130.