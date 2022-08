Internet stremming Telesur wegens werkzaamheden internationale glasvezelkabel

De afdeling Corporate Communication van het Surinaamse telecommunicatiebedrijf Telesur heeft bekend gemaakt dat vanuit de internationale leverancier bericht is ontvangen, dat er spoed werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op een van de internationale glasvezelkabels.

De werkzaamheden zullen tot en met 22 augustus 2022 duren meldt het bedrijf. Het gevolg is een mogelijke internet stremming in Suriname.

“Er zijn reeds back-up verbindingen ingeschakeld. Desondanks is het mogelijk dat de gebruikers af en toe enige vertraging kunnen ervaren. We doen er alles aan de impact tot een minimum to beperken en bieden onze verontschuldigingen aan voor eventueel ongerief”, meldt Telesur.