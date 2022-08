Toename aanmeldingen en opnames van kinderen met koorts, braken en diarree

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname is door kinderartsen gerapporteerd dat er op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een toename is van aanmeldingen en opnames van kinderen met koorts, braken en diarree. Er is afgelopen weekend zelfs een kindje overleden, vermoedelijk na uitdroging door diarree en overgeven.

Naar aanleiding hiervan adviseert het Ministerie van Volksgezondheid de samenleving zeer waakzaam te zijn bij kinderen met koorts, braken en diarree. Virale acute gastroenteritis of te wel buikgriep is een infectie van de maag en de darmen, veroorzaakt door een virus.

Besmetting

De buikgriep wordt meestal verspreid via braaksel en diarree, waar virusdeeltjes in zitten. Besmetting ontstaat vaak doordat handen niet of niet goed gewassen zijn nadat men met braaksel of diarree in contact is gekomen.

Binnen één tot drie dagen na besmetting kan men last krijgen van buikgriepverschijnselen, die enkele dagen tot soms 2 weken kunnen duren. Daarna herstelt men vanzelf en verdwijnt het virus uit het lichaam. Voor jonge kinderen en mensen met een verlaagde weerstand kan een buikgriep langer duren en ernstiger verlopen.

Verschijnselen

Door de buikgriep kunnen één of meerdere van de volgende verschijnselen optreden:

plotseling en heftig braken

waterdunne diarree

misselijkheid

buikpijn en krampen

koorts

hoofdpijn.

Uw kind kan uitdrogen als het niet genoeg drinkt. Vooral kinderen jonger dan 2 jaar kunnen snel uitdrogen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over uitdroging als uw kind goed drinkt, regelmatig plast (natte luiers heeft), kwijlt of met dikke tranen huilt, of als het gewoon rondloopt.

Alarm signalen zijn:

dorst;

sufheid;

ingezonken ogen en fontanel;

droge slijmvliezen;

elasticiteit van de huid wordt minder;

minder plassen;

als uw kind meer poept/braakt dan het binnen krijgt aan vocht

Gevolgen

Door het vele braken en de diarree verliest men veel vocht. Bij kinderen en mensen met een lagere weerstand kan dit heel snel leiden tot uitdroging; dit kan levensgevaarlijk zijn.

Behandeling

De behandeling is symptomatisch en gericht op het voorkomen en/of bestrijden van uitdrogingsverschijnselen door extra vocht toe te dienen.

Laat uw kind veel drinken.

Geef uw kind bij kans op uitdroging een speciaal drankje: ORS (in de volksmond Diosol).Hier zitten suikers en zouten in. Het lichaam heeft die nodig om vocht op te nemen en vast te houden. Het helpt om niet uit te drogen.Ook als uw kind veel overgeeft, kunt u toch ORS geven. Er blijft altijd wel iets binnen.Sommige kinderen vinden ORS vies. Als het niet lukt met ORS, geef uw kind dan iets anders te drinken zoals kokoswater, gatorade of een waterijsje. Het belangrijkste is dat er vocht binnen komt.Maar als uw kind klachten van uitdroging heeft, is het wel belangrijk dat uw kind ORS krijgt.

In de gevallen waarbij het vochtverlies in de ontlasting zoveel is dat het niet kan worden bijgebeend door te drinken, of het kind zo erg uitgedroogd is dat het niet meer kan drinken, of door ernstig braken te weinig vocht binnenblijft, is een infuus nodig.

Gebruik geen stopmiddel (loperamide). Kinderen jonger dan 8 jaar mogen dit niet. Het kan ernstige bijwerkingen hebben.

Tegen aanhoudend braken wordt alleen het middel ondansteron aanbevolen.