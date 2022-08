Ouders delen hartverscheurende foto’s van hun dood kindje via Facebook

Afgelopen weekend is een kindje van 1,5 jaar overleden op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. De ouders van het meisje zijn kapot van verdriet en hebben hartverscheurende foto’s van hun overleden kindje via social media gedeeld.

In onderstaand filmpje vertellen de ouders wat er precies gebeurd is. Het meisje had 48 uur voordat ze op de SEH waren, lichte diaree en moest overgeven. De volgende ochtend zijn de ouders meteen naar de huisarts gegaan en kregen medicijnen mee die leken te werken.

De volgende dag had ze echter weer diaree, waarna de ouders in de vooravond naar SEH gegaan. Daar werd door de arts geconstateerd dat ze uitgedroogd zou zijn. Uit het verhaal van de twee komt naar voren dat ze zich niet geholpen voelden, ondanks dat ze meerdere malen gevraagd hebben om een infuus en hulp.

Het is bekend dat kinderen jonger dan 2 jaar al binnen 24 uur uitdrogen als ze diaree hebben en niet goed drinken. Uiteindelijk overleed het meisje, Isabella van der Leuv, in de armen van de ouders. De ouders deelden vanmorgen foto’s waarop het meisje dood te zien is. Velen hebben geschokt gereageerd.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft zondag een bezoek gebracht aan de diepbedroefde ouders Vanessa en Ismael. Het ministerie heeft besloten een onderzoek te starten naar de omstandigheden welke geleid hebben tot het overlijden. Een team is inmiddels begonnen met het onderzoek en zal zo spoedig mogelijk rapport uitbrengen aan het ministerie.

“Het departement garandeert de samenleving dat er tactvol zal worden omgegaan met de resultaten van het onderzoek. Al het nodige zal worden gedaan, welke in het belang is van een objectief en rechtvaardig onderzoek”, aldus het ministerie.

“Ze hebben ons meisje doodgemaakt“, zegt de moeder in dit vraaggesprek: