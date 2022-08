Voertuig vliegt in brand tijdens laswerkzaamheden

De brandweer moest zondagmiddag in actie komen aan de Lawastraat in Suriname. Daar is een voertuig in brand gevlogen tijdens laswerkzaamheden.

Volgens de lasser bracht de eigenaar zijn voertuig, een Renault bestelbus, om een en ander aan de wagen te lassen. Tijdens het lassen ontdekte de lasser, dat er rook vanuit de auto kwam. Binnen de kortste keren stond de bus in de fik.

De Surinaamse brandweer en de politie werden gealarmeerd over de brand. Bij aankomst van de brandweer kon slechts nablussingswerk verricht worden. De politie van Flora is een uur na de melding ter plaatse verschenen.

Waterkant.Net verneemt dat het station momenteel kampt met een vervoersprobleem. De agenten van Flora vroegen assistentie van de dichtbij zijnde politiebureaus, waarna de politie van Nieuwe Haven bereid was om de collega’s te helpen om de plaats aan de doen.