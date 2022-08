14-jarige tiener van school vertrokken en niet meer naar huis gegaan

De Surinaamse politie heeft vanmorgen het opsporingsbericht naar buiten gebracht van de vermiste 14-jarige Elisua Perez Kerpens. Ze is op woensdag 3 augustus 2022 omstreeks 12:30 uur met onbekende bestemming van de Paulesschool vertrokken en sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Elisua, die afgelopen weekend jarig was, was gekleed in een schooluniform bestaande uit een blauw hemd en blauwe jeansbroek. Ook had ze lichtroze gympies aan en droeg een zwarte rugtas meldt het Korps Politie Suriname.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565, 404756, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.