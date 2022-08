Onderwijzeres weer vrij na vechtpartij met agente op politiebureau

De 28-jarige onderwijzeres G.B. werd vorige week maandag door de politie van Moengo in verzekering gesteld, wegens wederspannigheid en vernieling op het politiebureau. Ze is vandaag op verzoek van haar advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

Op die bewuste maandag 25 juli stapte G.B. samen met haar moeder naar de politie van Moengo om aangifte te doen tegen de buitenvrouw van haar vader. Zij ondervonden last van de buitenvrouw en haar dochter, waarbij G.B voor de zoveelste keer aangifte tegen hen deed.

Op het politiebureau vonden G.B. en haar moeder, dat de agent partijdig was en niet naar hen luisterde. Volgens G.B. werden zij en haar moeder hardhandig gedwongen om op een bank te zitten, waarbij G.B. weer opstond. Ze werd daarbij geklapt door een aanwezige vrouwelijke agent.

G.B. diende de agente van repliek door haar terug te klappen, waarna er een vechtpartij ontstond tussen de leerkracht G.B. en de agente. Tijdens de vechtpartij is de bril van de agente stuk gegaan. G.B. en haar moeder werden mishandeld door de agente met een dikke tuinslang. De moeder liep als gevolg van de mishandeling letsel aan haar vingers op.

Nibte gaf bij de voorgeleiding aan dat haar cliënt en haar moeder mishandeld zijn door de politie. Ze merkte op, dat de vingers van de moeder opgezet zijn door slagen met de tuinslang. Ook gaf de raadsvrouw te kennen dat G.B. een onderwijzeres is en dat er een tekort aan leerkrachten zijn in Moengo.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie vond dat zowel verdachte G.B. alsmede de politie verkeerd hebben gehandeld. Het OM stelde de leerkracht G.B. in vrijheid met aanzegging om de kosten van de bril, namelijk een bedrag van 3.250 SRD te vergoeden. G.B. mocht vandaag naar huis.