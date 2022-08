Cambio’s verkopen US$ en euro nu voor SRD 25

De koers van zowel de Amerikaanse dollar als de euro is vandaag verder de lucht ingegaan in Suriname.

Bij de cambio’s wordt de US-dollar nu tussen de SRD 24.50 en 24.70 opgekocht en voor SRD 25 verkocht. De euro wordt ook tussen de SRD 24.50 en 24.70 opgekocht en voor SRD 25 verkocht.

De koersen blijven stijgen in het land, ondanks de Centrale Bank van Suriname haar toezichtsbeleid in de vreemdevalutasfeer heeft aangescherpt. Van de beoogde wisselkoers stabilisatie en rust op de valutamarkt is niets te merken.