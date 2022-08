Camerabeelden weerleggen beschuldiging aanranding meisje in winkel; verdachte vrij

De verdachte N.L., die op 24 juli was aangehouden en in verzekering was gesteld na aangifte van aanranding, is na het verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld. Volgens de raadsvrouw diende zij op donderdag 28 juli een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in bij de rechter-commissaris. Algoe vond dat haar cliënt onschuldig was opgesloten, hetgeen ook uit camerabeelden blijkt.

Op donderdag 21 juli ging N.L. rond 16.30u samen met zijn vrouw en zoon naar de winkel. In de winkel zag hij op een gegeven moment een kind, dat de armen uit de mouwen van haar jurk had ingetrokken, waardoor het leek alsof zij geen armen had. N.L. herkende dit van zijn kindertijd en hij vroeg het meisje ‘waar zijn je armen’ en raakte haar daarbij ter hoogte van haar nek aan. Het kind stond op dat moment met een vrouw bij de kassa.

N.L. was nog in de winkel met zijn gezin toen de moeder van het kind de winkel binnenstapte en tegen hem tekeer begon te gaan. Hij legde de moeder uit, dat hij ook zo als kind heeft gespeeld en geen enkele andere reden heeft gehad met het aanspreken van het kind.

Op zaterdag 23 juli 2022 kreeg hij te horen, dat er op social media een bericht over hem was verspreid. Hij is toen naar de winkelier geweest en heeft de beelden van de beveiligingscamera opgevraagd, waaruit duidelijk blijkt dat hij dat kind slechts lichtjes aan de nek had aangeraakt.

Volgens Algoe blijkt uit geen enkel bewijs blijkt, dat hij het kind onzedelijk had betast of enige handeling had gepleegd vallende onder feitelijke aanranding. De rechter-commissaris (rc) heeft het verzoek van de geachte raadsvrouw afgewezen, waarna zij in beroep ging.

Bij de behandeling van het verzoek (ex. art. 54A Strafvordering) is ook aangevoerd, dat het moeilijk te bevatten is dat N.L. ontucht, feitelijke aanranding, of een poging tot verkrachting zou hebben gepleegd tegen het kind. Verder dat de aangeefster plotseling over aanraken bij de nek en de borsten sprak. Dit wordt volledig weerlegt door de vastgelegde camerabeelden zegt de advocaat.

“Eveneens blijkt nergens uit, dat het kind een schram zou hebben opgelopen. Ten eerste is er geen visum hiervan in het dossier. Ten tweede blijkt nergens uit de camerabeelden, dat de lichte aanraking door cliënt voor enig letsel heeft gezorgd. Ten derde heeft het kind op geen enkele wijze gereageerd, waaruit gedestilleerd kan worden dat ze op dat moment enig letsel heeft opgelopen.

“Het is overduidelijk dat de aangeefster, om redenen die haar alleen bekend zijn, cliënt onnodig heeft bezwaard. Er is geen enkel bewijs voor deze strafbare feiten aangedragen en uit de overgelegde camerabeelden blijkt uitdrukkelijk het tegenovergestelde”, aldus Algoe.

Voordat het verzoek door het Hof behandeld zou worden stelde het Surinaamse OM de verdachte in vrijheid. Volgens Algoe heeft het OM het niet nodig geacht om de verdediging hiervan op de hoogte te stellen. Toen de advocaat bij het Hof aankwam vernam zij de van de griffier dat de verdachte N.L. door het OM al drie uren voordat de zaak behandeld zou worden in vrijheid was gesteld.

N.L. is vreselijk afgetuigd in het cellenhuis. Volgens de verdediging is haar cliënt na zijn invrijheidstelling met al die blauwe plekken op zijn lichaam naar de dokter geweest voor behandeling.