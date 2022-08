Herstel Henarbrug in afrondende fase

De herstelwerkzaamheden aan de Henarbrug bevindt zich nu in de afrondende fase. Als het bevestigen van de moerbouten volgens planning verloopt zal de oplevering aanstaande vrijdag plaatsvinden.

In opdracht van het ministerie van Openbare Werken maakte een aannemer op 18 juli een aanvang met het vervangen van de houten roosters met stalen roosters.

Om de houten roosters te verwijderen zijn de moerbouten weggehaald en de laswerken geslepen. De stalen roosters zijn geplaatst en bevestigd met nieuwe moerbouten.

De Henarburg is een hefbrug die in de periode 1980-1985 werd gebouwd. Er werd gekozen voor een hefbrug vanwege te verwachten schepen die onder de brug door moesten. Het rijdek bestond uit houten planken en balken waarover een dikke laag asfalt werd gelegd. De asfaltlaag pakte niet goed uit en moest na twee jaar hersteld worden. In 1997 werd de deklaag vervangen door roosters.

Over de brug reden steeds zwaarder wordende vrachtwagens met een asdruk tot wel 60 ton en er werd, ondanks waarschuwingsborden niet stapvoets maar sneller over de brug gereden. Hierdoor was de brug in 2004 opnieuw in deplorabele staat en moesten de dekroosters worden vervangen. Ook daarna moest de brug terugkerend gerepareerd worden.

Begin dit jaar sloegen voorbijgangers zelf een kromgebogen stuk metaal aan de brug recht om een gevaarlijke situatie uit de weg te nemen.