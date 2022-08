Man die celstraf voor roofmoord uitzat maakt zich weer schuldig aan strafbare feiten

De 34-jarige recidivist, Ashwin C. is dinsdag door de politie van Paramaribo in de kraag gevat, wegens vernieling, bedreiging en huisvredebreuk.

Deze verdachte had in 2016 samen met anderen een roofmoord gepleegd aan de Magentakanaalweg in Suriname, waarbij een bewaker was vermoord. Ashwin werd toen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Hij is in maart van dit jaar in vrijheid gesteld.

Deze man is maandag naar de woning van zijn zus geweest. Hij vond dat zijn zwager jaren terug zijn vrouw lastig viel. Dat was aanleiding voor de verdachte om rekenschap te gaan vragen. Daar dreigde hij de woning in brand te zullen steken.

Gewapend met een mes ging hij zonder toestemming van zijn zus het huis binnen en daarbij sloeg hij enkele borden en pannen stuk. De politie van het ressort werd ingeschakeld, die op haar beurt ter plaatse ging voor onderzoek.

De verdachte werd ter plaatse aangehouden en het mes, waarmee hij gewapend was, is in zijn auto aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij (weer) in verzekering gesteld.