16-jarige verdachte dodelijke steekpartij Majosteeg meldt zich bij de politie

De 16-jarige S.A. heeft zich vandaag bij de politie van Latour aangemeld. Hij wordt ervan verdacht de 17-jarige Rolly Mc-Pherson vrijdagmiddag met een mes te hebben doodgestoken, op zijn woonadres aan de Majosteeg in Suriname.

Het slachtoffer werd door twee jeugdige verdachten aangevallen, waarbij S. hem de fatale steekverwonding in zijn buikstreek toegebracht. Toen de politie van Latour ter plaatse arriveerde bleek, dat het slachtoffer van Guyanese afkomst, geen teken van leven vertoonde.

Een van de vermoedelijke jeugdige voortvluchtige verdachten zou een oud-bekende van de politie zijn. Bij verificatie blijkt dat betrokkene zich dit jaar ook schuldig heeft gemaakt aan ernstige strafbare delicten en ook al niet te lang in vrijheid is gesteld. Of het gaat om S. is niet bekend.

De zaak werd ter plaatse overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, die gelijk met het onderzoek startte. Het lichaam van Rolly is ter obductie in beslag genomen.

De verdachte S. is terstond overgedragen aan afdeling Jeugdzaken. De steekgrage tiener verklaarde het mes, waarmee hij het slachtoffer stak, weggegooid te hebben. Hij wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Aan de opsporing van de tweede verdachte wordt gewerkt.