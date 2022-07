17-jarige Guyanese tiener slachtoffer steekpartij

Het slachtoffer dat vrijdag bij een steekpartij om het leven kwam in Suriname, is de 17-jarige Rolly Mc-Pherson. Hij werd in de middag met een scherp voorwerp gestoken, op zijn woonadres aan de Majosteeg te Latour. Twee jeugdige verdachten zijn na de daad in onbekende richting te voet gevlucht.

Volgens ooggetuigen zouden de twee jongens in een vechtpartij zijn geraakt met het latere slachtoffer, waarbij één van hen Rolly een steekverwonding in zijn borstkast zou hebben toegebracht. Toen de politie van Latour ter plaatse arriveerde bleek dat het slachtoffer van Guyanese afkomst geen teken van leven vertoonde.

De zaak werd ter plaatse overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, die gelijk met het onderzoek startte. Een arts stelde de dood vast waarna het ontzielde lichaam van Rolly ter obductie in beslag is genomen. Aan de aanhouding van de twee verdachten wordt gewerkt.