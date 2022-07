Man steekt andere man in buik na ruzie om gokmachine

De 33-jarige Guillermo A. is donderdag in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een ander.

Op dinsdag 12 juli bevond de verdachte zich in een bettingshop aan de Toekomstweg. Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling over een gokmachine tussen de verdachte en het latere slachtoffer.

Dit ontaardde in een vechtpartij, waarbij de verdachte de andere man met een mes in zijn buikstreek stak. Nadien verliet de verdachte de plaats. Het gewonde slachtoffer pakte snel een taxi en meldde zich bij de Spoedeisende Hulp aan. Hij werd voor verdere medische behandeling verwezen naar een chirurg.

Na ruim twee weken is de verdachte op donderdag 28 juli opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.