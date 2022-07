65 jarige pastoor veroordeeld na kappen zus en zwager

De 65-jarige pastoor Waldi D. is donderdag door kantonrechter Lydia Ravenberg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden onder aftrek. Hij had in de maand juni van het vorig jaar zijn zus en haar man na een ruzie ernstig verwond met een houwer. Toen de slachtoffers zich verdedigden tegen de slagen, raakten zij zwaar gewond aan hun handen en armen.

De 57-jarige zus van de verdachte liep een diepe kapverwonding op aan haar rechter onderarm, welke verwonding liep tot aan het bot. Haar 58-jarige man liep diepe kapverwondingen op aan zijn linkerhand, waarbij de pezen werden geraakt. Hierdoor zijn 2 vingers van die man geamputeerd. Beide slachtoffers zijn verwezen naar de plastische chirurg. Zij hebben blijvende letselschade opgelopen en ze kunnen de verminkte arm niet meer gebruiken.

Het gaat om een slepende familieruzie, die uit de hand is gelopen. De slachtoffers gaven aan dat zij langs de woning van de verdachte moeten lopen, wanneer zij naar hun kostgrond moeten. Op 29 juni van het vorig jaar, toen ze weer naar hun kostgrond liepen, werden zij door Waldi en zijn vrouw aangevallen.

De verdachte verklaarde echter, dat juist hij en zijn vrouw eerst door de slachtoffers zijn aangevallen.

De advocaat van Waldi, Maureen Nibte, gaf in haar pleidooi aan, dat de verdachte hieronder ernstig lijdt. Hij had dit niet gewild, te meer omdat het om zijn jongere zus gaat. Haar cliënt doet sinds 2001 in het district Para aan pastorale counseling.

De advocaat erkent dat het om een ernstig feit gaat. Waldi was ook getraumatiseerd, omdat hij in het verleden had gezien hoe zijn vader werd vermoord. Toen hij zag, dat de slachtoffers zijn vrouw aanvielen heeft hij de controle over zichzelf verloren. Hij zag de situatie van zijn vader weer voor zich.

Er is van de verdachte ook een psychologisch rapport opgesteld. De officier van justitie had 3 jaar celstraf geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en verdere psychologische begeleiding. De rechter week enigszins af van de eis en legde de man een straf van 2 jaar en 6 maanden op. Waldi moet zich verder ook psychologisch laten begeleiding.