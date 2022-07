Justitieminister Amoksi niet weg zoals geëist door SPB

De Surinaamse president Santokhi heeft in een brief aan de Surinaamse Politiebond (SPB) laten weten dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie niet wordt bedankt.

De SPB had dinsdag tijdens een algemene ledenvergadering het vertrouwen in justitieminister Kenneth Amoksi opgezegd. Volgens de bond moest hij vóór donderdag worden ontheven, anders volgt er een staking.

In de brief schrijft de president ondermeer: “Uiteraard beseffen wij dat in de samenwerking tussen u en de minister, een vertrouwensgat is ontstaan. In het kader van een effectief functioneren, zal ik de nodige initiatieven ondernemen om het vertrouwen te doen herstellen”.

Eerder op de dag had ook vp Brunswijk zich laten horen hierover en aangegeven dat hij de eis van de SPB onredelijk vindt. “Laat ze de minister dan komen weghalen. Geen enkele minister gaat onder druk van een groep of bond naar huis“, aldus de vp die van mening is dat de bond en de bondsvoorzitter misbruik maken van hun positie en dat het niet geaccepteerd zal worden.