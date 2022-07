Vp Brunswijk over SPB: “Laat ze de minister komen weghalen”

In een persmoment vandaag op zijn kabinet is de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk, ingegaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de demonstraties. Zijn boodschap aan de Surinaamse Politiebond was helder: “Niemand gaat deze regering onder druk zetten”.

Hij doelde op de eis van de SPB die gisteren aangaf dat ABOP minister Amoksi voor donderdag het veld moet ruimen. “Laat ze de minister dan komen weghalen“, aldus Brunswijk die de eis van de SPB onredelijk vindt.

Hij vindt dat de bond en de bondsvoorzitter misbruik maken van hun positie en dat zal niet geaccepteerd worden. “Geen enkele minister gaat onder druk van een groep of bond naar huis“, aldus de vp.

Hij gaf ook aan dat zijn broer Leo geen functies meer heeft bij Staatsolie, EBS en SLM en dat zijn broer geen minister wordt zoals SR Herald eerder beweerde. Hij vindt het ook een onredelijke eis dat de first lady terug moet treden bij Staatsolie.