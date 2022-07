Vrouw ziet haar gestolen bromfiets te koop op Facebook

De recherche van Paramaribo heeft op dinsdag 19 en donderdag 21 juli de drie verdachten Stanley W., Michael P. (22) en M.S. (17) aangehouden ter zake diefstal van een bromfiets.

Een benadeelde deed op zondag 10 juli aangifte op het politiebureau Geyersvlijt ter zake diefstal van haar bromfiets. Naar zeggen van de aangeefster stond haar bromfiets voor een winkel aan de Tourtonnelaan geparkeerd. Terwijl zij zich in de winkel bevond, hoorde zij plotseling dat iemand haar bromfiets had gestart. Zij spoedde zich naar buiten en zag dat onbekenden er vandoor waren met haar rijtuig.

Toen de vrouw op dinsdag 19 juli bezig was op Facebook zag zij ineens dat haar gestolen bromfiets te koop werd aangeboden. Haar vriend maakte contact met de verkoper voor het bezichtigen van de bromfiets. Bij die gelegenheid herkende hij het rijtuig van zijn vriendin positief.

Hij schakelde direct de politie in die overging tot de aanhouding van de verkoper Stanley en de in beslagname van de bromfiets meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens het onderzoek werd door de wetsdienaren geconstateerd dat Stanley de bromfiets bij een vriend had gekocht. Op aanwijzing van Stanley werden de twee verdachten Michael en M.S. op donderdag 21 juli door de Recherche van Paramaribo aangehouden. Deze twee verdachten hebben een volmondige bekentenis afgelegd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Stanley die ter zake heling was aangehouden na verhoor heengezonden, terwijl Michael en de jeugdige M.S. hangende het verder onderzoek in verzekering zijn gesteld.