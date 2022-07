Humberto Tan openhartig op TV over zijn overleden familieleden

Gisteravond was het TV programma Zomergasten weer te zien op de Nederlandse televisie. Het was de aftrap van een nieuw seizoen met als eerste gast Humberto Tan-A-Kiam (Tan). Kijkers loven zijn kwetsbare verhaal over zijn overleden familieleden.

Janine Abbring interviewde de presentator, schrijver en fotograaf over zijn ideale televisieavond. Het ging over het belang van rechtvaardigheid zoals zijn moeder Hilly Axwijk hem dat heeft geleerd, maar ook over interviewen, de kracht van natuur en over entertainment.

Maar vooral zijn verhaal over zijn overleden broer Patrice raakte veel kijkers. De jongste broer Patrice van Tan overleed in 1992 op 32-jarige leeftijd aan aids. Hij verliest in een korte tijd drie dierbaren. Na zijn broer Patrice, overlijden ook zijn moeder en broer Steve.

Tan legde zijn levensloop op tafel. Waarin hij zijn moeder looft, die als maatschappelijk werkster in de Bijlmer een bekend gezicht was en hem zijn belangrijkste levenslessen meegaf. Ze zorgde in haar eentje voor vier kinderen, nadat ze van zijn vader scheidde en vanuit Suriname naar Nederland vertrok.

