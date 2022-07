Persconferentie Organic Movement vandaag

De leiders van Organic Movement, de protest beweging in Suriname, houden zondagavond een persconferentie en hebben de Surinaamse pers hiervoor uitgenodigd.

“Het gaat om een persconferentie over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de protest acties. Wij kennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen via uw medium de samenleving informeren”, aldus de Organic Movement in een schrijven aan diverse media.

De persconferentie vindt zondagavond om 20.00u plaats bij het Yellow Birds Sportveld Johan Bodengravenlaan.