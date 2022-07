Patricia Etnel (NPS): ‘Tamara mi drape!’

DNA-lid Patrica Etnel (NPS) heeft zojuist laten weten dat zij er morgen ook bij is. Dat liet de politica via haar Facebookpagina weten. Ze bedoelt daarmee hoogstwaarschijnlijk de protesten die gepland staan voor maandag.

Etnel zegt erbij dat ze er niet is om anderen te ondersteunen. “Want wij allen die een hart hebben voor dit land voeren die strijd voor een beter Suriname als het nu is op straat, in het parlement of in een organisatie we doen het! Ik ben er omdat op 25 mei 2020 een grote groep kiezers heeft gezegd: Patricia Etnel mi e power yu. En ik ben NPSer en NPSers tja langa blo…..!” aldus Etnel.

Diverse Surinaamse politieke partijen waaronder DOE en HVB, hebben dit weekend aangegeven zich aan te sluiten bij het protest van maandag. De NDP riep haar achterban gisteren ook op om de actievoerders te ondersteunen.

“Toon daadkracht en laat je leiden door je arrogantie weg te stoppen en een handreiking te doen! Wi abi wan betre tamara fanowdu! Er moet Rust komen“, aldus het NPS assembleelid.

Haar partij liet vandaag weten dat de NPS een commissie bereid gevonden heeft om aan tafel te gaan met vertegenwoordigers van de actievoerenden. Vernomen wordt dat de leiders dit aanbod hebben afgeslagen.