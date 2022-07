VIDEO: Man maakt vp Brunswijk uit voor ‘owru rover’

Een gênant moment voor de vice-president van Suriname, vandaag tijdens een bezoek aan de markt . Daar werd hij door iemand in het publiek uitgemaakt voor ‘owru rover‘ zoals te zien is in onderstaand filmpje.

Een vermoedelijk dronken man riep tot tweemal toe hard owru rover naar de vp. Een aantal mensen die de vp vergezelden spraken de man direct aan op zijn gedrag, waarna de vp zich omdraaide om te kijken waar de commotie over ging.

De vp vatte het sportief op en riep de man bij zich. Die had even daarvoor al sorry gezegd. Even keek Brunswijk hem heel streng aan (foto) maar al gauw kwam er een gesprek tussen de twee op gang, waarbij de vp met geheven vingertje een en ander duidelijk maakte en al lachend zijn bezoek vervolgde.

Dat iemand de vp zo noemt komt overigens niet uit de lucht vallen. In 1984 zou Brunswijk een bank hebben beroofd. Hij werd gepakt, maar wist te ontsnappen uit de gevangenis waarna er een opsporingsbericht van hem verscheen.