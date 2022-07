46-jarige man gezocht vanwege verdenking valsheid in geschrifte

De politie in Suriname heeft vrijdag het opsporingsbericht van de 46-jarige Anthony Herman Sontohartono naar buiten gebracht.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte; medeplegen of medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht; Tegengaan smokkelen en de Wet Economische Delicten.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Fraude & Economische delicten van de Surinaamse politie.

Dat kan op de telefoonnummers 455830/ 451313, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost, meldt KPS.