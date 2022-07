35-jarige man aangehouden na tip over drugshandel in woning

De politie in Suriname heeft na bekomen informatie, op zaterdag 14 juli een inval gepleegd in een woning te Paramaribo. Daarbij is de 35-jarige Rodney A. door leden van de Narcotica Brigade aangehouden.

Volgens de verkregen informatie werd er op de locatie drugs verhandeld. Op de verdachte werden door de wetsdienaren aangetroffen en in beslag genomen 11 wikkels marihuana (12 gram), 8 wikkels en 1 blok hasj (27 gram), 2 digitale weegschalen en SRD 185,- die vermoedelijk de drugopbrengst moet zijn.

Rodney werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en verklaarde dat hij drugsgebruiker is. De verdachte werd na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.