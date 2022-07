Vp noemt bericht SR Herald over ministerspost broer Leo fake nieuws

Vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk is niet te spreken over een nieuwsbericht dat vrijdag door de nieuwssite SR Herald is gepubliceerd. De site beweerde dat Leo Brunswijk, de broer van de vp, wordt genoemd als mogelijke opvolger van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Vp Brunswijk liet vandaag via zijn Facebookpagina weten dat zulks niet het geval is en dat het bericht van SR Herald dus fake nieuws is.

Brunswijk, die ook waarnemend president is in bepaalde situaties, gaf aan dat volgens artikel 97 van de Grondwet de president niet in de betrekking van huwelijk of van bloedverwantschap of aanverwantschap, tot de tweede graad ingesloten mag staan tot de vice-President, de ministers, de onderministers, de leden van de Staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciƫn.

Het bericht van de Surinaamse vp op zijn pagina: