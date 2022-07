Automobilist die rover vervoerde aangehouden

De 26-jarige automobilist Arsinio W. is vrijdag door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aan de Basitostraat in Suriname aangehouden en overgedragen aan de politie van Latour, wegens medeplichtigheid bij een beroving.

Op woensdag 20 juli omstreeks 15.00u stond een dame op de bus te wachten aan de Coesewijnestraat ter hoogte van de Tyronneweg, toen een man haar beroofde van haar halsketting.

De verdachte benaderde het slachtoffer van achteren en rukte bij die gelegenheid haar gouden halsketting weg. Na de daad stapte de rover in een gereedstaande auto en reed weg. De bestuurder van de desbetreffende auto werd gisteren door RBTP in de kraag gevat.

Hij ontkent het feit met klem en hij zegt dat een andere man verantwoordelijk is voor de beroving. Arsinio verklaarde dat hij die man aan de Pengelstraat heeft afgezet. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de automobilist in verzekering gesteld.