Twee gewonden bij zware botsing in Paramaribo-Noord

Op de hoek van de Jozef Israel- en Rubenstraat vond er vanmiddag een aanrijding tussen een Toyota Blade en Toyota Wish plaats. Twee personen raakten gewond en zijn per ontboden ambulances afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Door de klap belandde de Blade in de berm en de Wish kwam deels in de trens terecht. De aanrijding vond plaats doordat de bestuurder van de Blade de rijbaan van de Wish heeft doorkruist.

De veroorzaker is door de politie afgevoerd naar bureau Geyersvlijt.

Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.