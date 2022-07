Een Toyota Mark X is vrijdagmiddag in de trens langs de Kolonistenweg in Suriname beland.

Drie personen raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hoe het verkeersongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.