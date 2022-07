56-jarige medewerker dood na ongeval met hoogwerker

Een 56-jarige man in Suriname, is vrijdag om het leven gekomen tijdens werkzaamheden die hij uitvoerde in een hoogwerker. Het gaat om een constructiemedewerker, die aan het werk was in een bedrijfspand te Tamansarie.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Omstreeks 12.00u zijn de arbeiders gaan schaften, terwijl het latere slachtoffer Daniel Sigfried nog bezig was te werken. Hij is toen in de bak van de hoogwerker gestapt en omhoog gegaan.

Daarbij is hij vermoedelijk vast komen te zitten tussen de bak en het plafond. Toen een collega terugkwam zag hij het slachtoffer half uit de bak hangen. Kort daarna is zijn lichaam naar beneden gevallen.

Een arts stelde de dood vast. In overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten het lichaam af te staan aan de familie.