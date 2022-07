Man vermoedelijk tijdens roken in slaap gevallen: woning volledig afgebrand

Een laagbouw woning aan de Konsaistraat in Suriname is vrijdagavond geheel in de as gelegd. Vermoedelijk is een bewoner in slaap gevallen tijdens het roken.

Het betreft een woning, die deels van hout en steen was opgetrokken. De hoofdbewoonster R.B. (54) woont samen met haar 15-jarige dochter, moeder en haar jongere broer in het huis.

Haar 50-jarige broer A.B. werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij liep tijdens de brand verwondingen op. Volgens de zus is haar broertje een drugsgebruiker.

Het vuur is begonnen in de slaapkamer van haar jongere broer, die tijdens het roken vermoedelijk in slaap was gevallen. Volgens de bewoner is het huis niet verzekerd tegen brand. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.