Dronkaard rijdt SWM-installatie kapot en gaat in iemands huis slapen

Een stomdronken autobestuurder die niet in het bezit is van een rijbewijs heeft vrijdagochtend een SWM-installatie langs de straat in Wanica kapotgereden.

Na het ongeval liep de man onopgemerkt iemands woning binnen en ging ‘zorgeloos’ op een bed in een kamer slapen.

De huisbewoners die reeds wakker waren zagen plotseling een vreemde man in de kamer slapen en schakelden de politie in.

De zonen van Hermandad kwamen ter plaatse en namen de aangerichte schade op. De dronkaard werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Na te zijn ontnuchterd werd de man voorgeleid en na overleg met het Parket in Suriname heengezonden. Hij moet voor de schade opdraaien.