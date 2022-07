Vrouw in casino beroofd van tas

Een vrouw is deze week tijdens het gokken in een casino aan de Waterkant in Suriname, beroofd van haar tas.

De vrouw verklaarde dat zij aan het gokken was en op een bepaald moment kwam de verdachte in haar buurt. Hij nam plotseling haar tas en rende weg.

Volgens het slachtoffer had zij persoonlijke spullen, een mobiele telefoon en SRD 400 in de tas.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De wetsdienaren wisten de verdachte aan te houden en brachten hem over naar het bureau ter voorgeleiding.